Як виростити лимон у квартирі: догляд за кімнатним деревом

Кімнатний лимон – красива та корисна рослина. Дізнайтеся, як правильно доглядати за деревцем, щоб воно росло здоровим і приносило плоди.

Лимонне дерево – це не лише декоративна, а й корисна рослина, яка в разі правильного догляду може плодоносити навіть у домашніх умовах. Однак, щоб лимон ріс здоровим і тішив фруктами, важливо забезпечити йому відповідні умови.

Про основні правила догляду за лимоном повідомляє ALLproperty.

Як доглядати за лимоном вдома?

Поливання

Лимонне дерево вологолюбне, тому поливати його потрібно регулярно. Влітку та навесні ґрунт має бути постійно зволоженим, але без застою води, щоб коріння не загнило. Поливання лимона взимку скорочують до одного разу на тиждень або навіть рідше.

Освітлення

Лимон потребує багато світла. Оптимально розміщувати його на південному чи південно-східному боці квартири, але уникати прямих сонячних променів, особливо влітку. Взимку, якщо денного світла недостатньо, можна використовувати фітолампи.

Температурний режим

Улітку комфортна температура для вирощування лимона вдома – +25-26°C,

навесні та восени – +14-16°C,

взимку бажано тримати лимон при +7-12°C, щоб рослина перейшла у стан спокою.

Різкі перепади температури можуть призвести до скидання листя лимона.

Підживлення

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Від березня до жовтня лимон підживлюють комплексними добривами що два тижні. Взимку підживлення скорочують до одного разу на місяць. Навесні рослині особливо потрібен азот, а влітку та восени – калій і фосфор. Можна також використовувати органічні добрива, наприклад, настій перегною або яєчної шкаралупи.

Догляд за лимоном у різні пори року

Зимовий догляд

Взимку лимон бажано перенести до прохолодного приміщення (+7-14°C). Полив треба скоротити, але не допускати пересихання ґрунту.

Слід забезпечити додаткове освітлення, якщо лимон зимує в теплому приміщенні.

Якщо дерево починає цвісти, більшість бутонів варто видалити, щоб не виснажити рослину.

Весняний та літній догляд

Навесні починається активний ріст, тому лимонне дерево потрібно частіше поливати та підживлювати.

Улітку лимон можна виносити на балкон або в сад, але захищати від прямих сонячних променів. Горщик із рослиною треба періодично повертати, щоб крона формувалася рівномірно.

Обрізання та пересаджування лимона

Лимонне дерево швидко росте, тому його потрібно обрізати для формування красивої крони. Обрізання проводять, коли рослина досягає 25-30 см. Спочатку видаляють слабкі пагони та ті, які неправильно ростуть, в потім вкорочують основні гілки для стимуляції бічного розгалуження.

Пересаджують молодий лимон щороку навесні, дорослу рослину – раз на два-три роки, використовуючи метод перевалювання, щоб не пошкодити коріння.

Хвороби та шкідники лимона

Лимон може страждати від грибкових інфекцій (гомоз, парша) та шкідників (щитівка, павутинний кліщ, попелиця). Для профілактики слід контролювати вологість, не перезволожувати ґрунт і регулярно оглядати листя. У разі ураження лимона застосовують фунгіциди або інсектициди.

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