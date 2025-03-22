Україну накрила потужна магнітна буря

У суботу, 22 березня, фахівці знову фіксують потужну магнітну бурю. Хоч, попередньо, вона мала бути не сильною, втім, сягнула червоного рівня - К-індексу 6.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що Земля вже майже два тижні перебуває під впливом бурі. Хоча її інтенсивність дещо знижувалася у певні дні, але буря досі триває.

Прогноз магнітних бур. Фото meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

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