Украину накрыла мощная магнитная буря

В субботу, 22 марта, специалисты снова фиксируют мощную магнитную бурю. Хотя, предварительно, она должна была быть не сильной, впрочем, достигла красного уровня – К-индексу 6.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что Земля почти две недели находится под влиянием бури. Хотя ее интенсивность несколько снижалась в определенные дни, но буря продолжается.

Прогноз магнитных бурь. Фото meteoagent.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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