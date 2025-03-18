Как вырастить лимон в квартире: уход за комнатным деревом

Комнатный лимон – красивое и полезное растение. Узнайте, как правильно ухаживать за деревцем, чтобы оно росло здоровым и приносило плоды.

Лимонное дерево – это не только декоративное, но и полезное растение, которое в случае правильного ухода может плодоносить даже в домашних условиях. Однако, чтобы лимон рос здоровым и радовал фруктами, важно обеспечить ему соответствующие условия.

Об основных правилах ухода за лимоном сообщает ALLproperty.

Как ухаживать за лимоном дома?

Полив

Лимонное дерево влаголюбивое, поэтому поливать его нужно регулярно. Летом и весной почва должна быть постоянно увлажненной, но без застоя воды, чтобы корни не загнили. Полив лимона зимой сокращают до одного раза в неделю или даже реже.

Освещение

Лимон требует много света. Оптимально размещать его на южной или юго-восточной стороне квартиры, но избегать прямых солнечных лучей, особенно летом. Зимой, если дневного света недостаточно, можно использовать фитолампы.

Температурный режим

Летом комфортная температура для выращивания лимона дома – +25-26°C,

весной и осенью – +14-16°C,

зимой желательно держать лимон при +7-12°C, чтобы растение перешло в состояние покоя.

Резкие перепады температуры могут привести к сбросу листьев лимона.

Подкормка

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С марта по октябрь лимон подкармливают комплексными удобрениями каждые две недели. Зимой подкормки сокращают до одного раза в месяц. Весной растению особенно нужен азот, а летом и осенью – калий и фосфор. Можно также использовать органические удобрения, например настой перегноя или яичной скорлупы.

Уход за лимоном в разное время года

Зимний уход

Зимой лимон лучше перенести в прохладное помещение (+7-14°C). Полив нужно сократить, но не допускать пересыхания грунта.

Следует обеспечить дополнительное освещение, если лимон зимует в теплом помещении.

Если дерево начинает цвести, большинство бутонов следует удалить, чтобы не истощить растение.

Весенний и летний уход

Весной начинается активный рост, поэтому лимонное дерево нужно чаще поливать и подкармливать.

Летом лимон можно выносить на балкон или сад, но защищать от прямых солнечных лучей. Горшок с растением следует периодически поворачивать, чтобы крона формировалась равномерно.

Обрезка и пересадка лимона

Лимонное дерево быстро растет, поэтому его нужно обрезать для формирования красивой кроны. Обрезку проводят, когда растение достигает 25-30 см. Сначала удаляют слабые побеги и неправильно растущие, затем укорачивают основные ветви для стимуляции бокового ветвления.

Пересаживают молодой лимон ежегодно весной, взрослое растение – раз в два-три года, используя метод перевалки, чтобы не повредить корни.

Болезни и вредители лимона

Лимон может страдать от грибковых инфекций (гомоз, парша) и вредителей (щитовка, паутинный клещ, тля). Для профилактики следует контролировать влажность, не переувлажнять почву и регулярно осматривать листву. При поражении лимона применяют фунгициды или инсектициды.

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