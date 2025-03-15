Помідори на підвіконні: прості секрети для врожаю цілий рік

Важливо знати, що помідори є теплолюбними рослинами, які потребують гарного освітлення.

Вирощувати помідори на підвіконні — це не тільки корисно, а й цікаво. Ці рослини швидко ростуть і можуть давати врожай навіть у холодні місяці.

Про це повідомило видання СонцеСад.

Час посадки та строки плодоношення

Помідори ростуть швидко: вже через 40–50 діб після сходу з’являються перші квіткові бутони, а через кілька тижнів починається цвітіння. Залежно від обраного сорту, помідори можна вирощувати у два строки: для раннього врожаю висівають насіння в кінці січня або на початку лютого, а для осінньо-зимового — в липні.

Температура і освітлення

Помідори — теплолюбиві рослини, які потребують оптимальних умов для росту. Ідеальна температура для них вдень складає +20...+25°C, вночі — +15...+18°C. Під час плодоутворення температура повинна бути вищою (+18...+21°C), щоб забезпечити налив плодів.

Занадто низька або висока температура може негативно вплинути на розвиток рослин. При температурі +10...+12°C плоди не утворюються, а спека може ускладнити запилення.

Помідори також вимогливі до освітлення. Їх краще розміщувати на південному вікні, де є достатньо світла. Чим більше світла, тим вищою має бути температура повітря. В темні зимові місяці рослини потребують додаткового освітлення до 10 годин на добу.

Полив та догляд

Помідори потребують регулярного поливу, але помірного зволоження. Надлишок вологи може нашкодити рослинам, тому важливо уникати застою води в ґрунті. У період дозрівання плодів рослини споживають до 120 л води для кожного кілограма плодів.

У сухому повітрі помідори почуваються добре, тому їх не потрібно обприскувати. Вони самозапильні, і сухе повітря допомагає їх розвитку.

Як обрати сорт помідорів для вирощування на підвіконні

Для домашнього вирощування найкраще підходять скоростиглі сорти, які добре переносять недостатнє освітлення. Це можуть бути як низькорослі, так і високорослі гібриди.

Серед найпопулярніших кімнатних сортів виділяються: Алпатьєва 905А, Апельсиновий, Золота королева, Кімнатний, Малиш, Невський, Полярний. Вони дають до 1,5 кг врожаю з однієї рослини та мають тривалий період плодоношення.

Якщо простір обмежений, варто звернути увагу на компактні сорти: Білий налив 241, Карлик 1185, Ленінградський скоростиглий 2166, Москвич, Руслан, Талаліхін 186, Скороспелка1165, Українець, Уманський тепличний 285, Етап, Юрмалас. А серед гібридів добре ростуть у кімнаті Ваймон, Грезанда, Карлсон, Ластівка, Стриж.

Підготовка тари та ґрунтосуміші

Помідори найкраще ростуть на підвіконнях з південної та південно-східної сторони. Для вирощування підходять гончарні горщики, пластмасові відра, старі каструлі або дерев’яні ящики. Важливо, щоб на дні кожної ємності був отвір для стікання води, а під посудину підкласти піддон або миску.

Перед посадкою розсади на дно ємності насипають шар дренажу з подрібненої цегли або піску (3-5 см). Потім додають поживну ґрунтову суміш із перегною та дернової землі в рівних частинах, а також річковий пісок і перепрілу деревну тирсу.

До кожного відра ґрунту додають 1-2 стакани деревного попелу і мінеральне добриво: 10-20 г сечовини, 40-60 г суперфосфату та 10-20 г сульфату калію.

Як висівати насіння помідорів на розсаду

За 3–4 дні до посіву підготуйте ящики або іншу тару з ґрунтосумішшю. Полийте ґрунт для ущільнення та просушіть. Потім вирівняйте поверхню і зробіть борозенки глибиною 0,5–1,5 см через кожні 4–5 см. Розкладіть пророслі насінини пінцетом через 2–4 см, а потім засипте їх сумішшю або перегноєм. Накрийте ємність поліетиленовою плівкою або склом та розмістіть у тепле місце до появи сходів.

Підготовка насіння

Перед посівом насіння помідорів важливо провести його сортування та калібрування. Для цього насіння обробляють 5%-м розчином кухонної солі. Наступним етапом є обробка насіння 1%-м розчином марганцевокислого калію (1 г на 0,5 стакана води) протягом півгодини, після чого його ретельно промивають холодною водою. Ця процедура є профілактикою проти вірусних хвороб, таких як мозаїка та стрик.

Останнім етапом підготовки є витримка насіння протягом доби в розчині борної кислоти (0,1 г на 0,2 л води) або метиленової синьки, що сприяє швидшому проростанню та активному плодоношенню помідорів.

Перед тим, як висіяти насіння помідорів, його слід проростити. Для цього потрібно взяти будь-який посуд і покласти на його дно паперову серветку або фільтрувальний папір. Зволожте насіння водою. Потім накрийте посуд і поставте в тепле місце. Через 3–4 дні насіння проросте і буде готове до посіву.

Як доглядати за розсадою

Під час вирощування розсади важливо забезпечити правильні умови для її росту. Після появи сходів ящики з сіянцями слід поставити на підвіконня ближче до світла. Температура повинна бути в межах +12...+15°С вдень та +10°С вночі. Через тиждень температуру підвищують до +20...+25°С вдень, а вночі — до +10...+15°С.

Поливати розсаду рекомендується теплою дощовою або сніговою водою. Через 10 діб після сходів можна поливати розчином попелу (1 ложка попелу та 1 л води), а через ще 7 днів — 1% розчину марганцевокислого калію. Коли з’являються сім’ядольні листки, необхідно підсвічувати рослини лампами денного світла, розміщуючи їх на відстані 20–30 см від рослин.

Через 12–13 діб залишають тільки одну найсильнішу рослину в кожному горщечку, а решту видаляють. Для прискорення плодоношення рослини на ніч ставлять між віконними рамами, трохи відкриваючи внутрішні рами для забезпечення вентиляції. Це стимулює закладання квіткових китиць і збільшує кількість квіток.

Через 12–13 діб залишають тільки одну найсильнішу рослину в кожному горщечку, а решту видаляють.

Для прискорення плодоношення рослини на ніч ставлять між віконними рамами, трохи відкриваючи внутрішні рами для забезпечення вентиляції. Це стимулює закладання квіткових китиць і збільшує кількість квіток.

Як підживлювати розсаду

Правильний догляд за розсадою помідорів на підвіконні включає регулярний полив та підживлення. Поливайте рослини 1–2 рази на тиждень, залежно від вологості ґрунту, найкраще вранці. Температура води повинна бути на 1–2°C вище температури повітря, а воду з хлором треба відстояти.

Для підживлення через 10–12 діб після посадки використовуйте коров’як, розведений у 8 частинах води, або пташиний послід у пропорції 1:12. Перший раз розчин розподіляється на 4 горщики. Друге підживлення проводьте через 8–10 діб, зменшивши дозу добрив удвічі. Третє підживлення робіть за 5–6 діб до висаджування.

Для запобігання фітофторозу обприскуйте рослини 1% розчином бордоської рідини. Плоди збирайте по мірі їх дозрівання.

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