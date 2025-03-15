Домашня халва: легкий рецепт нашвидкуруч

Ніжний аромат обсмаженого насіння, солодкість натурального цукру та легка повітряна текстура – все це створює неповторну атмосферу домашнього свята на вашій кухні.
На сторінці yummy.lera розповіли, як приготувати цю смакоту. Домашня халва у сто разів смачніше магазинної – кожен, хто цінує справжні кулінарні шедеври, неодмінно має спробувати приготувати її вдома.
Інгредієнти
- Соняшникове насіння
- 400 г
- Цукор
- 200 г
- Вода
- 55 мл
- Яєчний білок
- 1 шт.
- Сіль
- Цукрова пудра
- 1/2 ч. л
Приготування
- Очищене насіння соняшника обсмажте на сухій пательні, постійно перемішуйте, на середньому вогні до утворення приємного золотистого кольору 10-15 хв. Одразу, поки воно гаряче, покладіть у блендер і подрібніть до стану пасти.
- Цукор поєднайте з водою та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 3-4 хв (до температури 115-120°C). У цей час яєчний білок поєднайте з сіллю та збийте до піни. Продовжуйте збивати, додавайте цукрову пудру та збийте до утворення піків.
- Потім поступово введіть гарячий сироп і збивайте декілька хвилин. Додайте пасту з насіння та перемішайте.
- Покладіть у будь-яку форму, добре утрамбуйте, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на декілька годин або на ніч.
- Після цього вийміть і насолоджуйтеся.
Домашня халва – це справжній витвір кулінарного мистецтва, який дарує насолоду кожному, хто його скуштує. Насолоджуйтеся процесом приготування та смачними результатами.
Смачного!
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