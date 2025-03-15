Домашня халва: легкий рецепт нашвидкуруч

Ніжний аромат обсмаженого насіння, солодкість натурального цукру та легка повітряна текстура – все це створює неповторну атмосферу домашнього свята на вашій кухні.

На сторінці yummy.lera розповіли, як приготувати цю смакоту. Домашня халва у сто разів смачніше магазинної – кожен, хто цінує справжні кулінарні шедеври, неодмінно має спробувати приготувати її вдома.

Інгредієнти Соняшникове насіння 400 г Цукор 200 г Вода 55 мл Яєчний білок 1 шт. Сіль Цукрова пудра 1/2 ч. л

Приготування

Очищене насіння соняшника обсмажте на сухій пательні, постійно перемішуйте, на середньому вогні до утворення приємного золотистого кольору 10-15 хв. Одразу, поки воно гаряче, покладіть у блендер і подрібніть до стану пасти. Цукор поєднайте з водою та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні 3-4 хв (до температури 115-120°C). У цей час яєчний білок поєднайте з сіллю та збийте до піни. Продовжуйте збивати, додавайте цукрову пудру та збийте до утворення піків. Потім поступово введіть гарячий сироп і збивайте декілька хвилин. Додайте пасту з насіння та перемішайте. Покладіть у будь-яку форму, добре утрамбуйте, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на декілька годин або на ніч. Після цього вийміть і насолоджуйтеся.

Домашня халва – це справжній витвір кулінарного мистецтва, який дарує насолоду кожному, хто його скуштує. Насолоджуйтеся процесом приготування та смачними результатами.

Смачного!

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