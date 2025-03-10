Фінський млинець: цікавий рецепт традиційної страви

Це не просто традиційна випічка, а справжній символ затишку та домашнього теплі, який здобув популярність серед фінських дітей, а також став незмінною частиною святкових столів. Pannukakku — це великий млинець, який готується не на пательні, а у духовці. Він легкий та повітряний, з чудовою золотистою скоринкою, а серединка його — ніжна та м’яка. Подається він здебільшого з морозивом і збитими вершками, що робить його ідеальним десертом для будь-якої пори року, про це, а також про рецепт його приготування розповіли на сторінці evgeniakarpa.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Молоко 250 г Вершкове масло 15 г Цукор 1 ст. л Сіль Борошно 100 г

Приготування

У великій мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі до однорідної маси. Поступово додавайте молоко та продовжуйте збивати. Поступово додайте борошно, ретельно перемішайте до отримання однорідної маси без грудочок. Дно деко вистелити пергаментом і змастити його невеликою кількістю олії. Вилийте готову млинцеву масу на деко та розрівняйте її. Поставити у розігріту до 230°C духовку на 15-20 хв. Коли млинець підрум'яниться та збільшиться в об'ємі, вийміть його з духовки. Залиште трохи охолонути, а потім наріжте на квадрати.

У Фінляндії цей млинець ріжуть на порційні квадрати та подають із морозивом або збитими вершками. Це дуже популярний десерт серед фінських дітей і не дивно, адже його смак, простота приготування та гарний вигляд миттєво завойовують серця.

Проте, не обов’язково обмежуватися тільки класичним способом подачі. Поряд з традиційним варіантом, можна експериментувати з начинками та соусами. Наприклад, додати у млинець свіжий сир і джем, можна створити неймовірно смачний солодкий чи солоний варіант. Важливо зазначити, що цей десерт є універсальним і дозволяє створювати різноманітні варіації до власного смаку.

Якщо класичний варіант вам здається занадто звичним, можна поекспериментувати з різними начинками. Для солоного варіанту чудово підійде вершковий сир із червоною рибою, наприклад. Кожен із цих варіантів дозволяє адаптувати страву під ваші вподобання та робить фінський млинець універсальним.

Так або інакше, фінський млинець стає не просто частиною традиційної кухні Фінляндії, а й чудовим вибором для тих, хто шукає оригінальні рецепти для своїх кулінарних колекцій. Його легкість у приготуванні, гармонійний смак і можливість варіативної подачі роблять його улюбленою стравою не тільки серед фінських дітей, але й серед дорослих.

Ми також писали про те, як приготувати млинцеву лазанью.

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