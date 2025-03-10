Чоловічу збірну України номінували на звання найкращих біатлоністів етапу Кубка світу в Нове-Мєсто

Чоловічу збірну України номінували на звання найкращих біатлоністів за підсумками сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25, який відбувся в чеському Нове-Мєсто.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

На етапі в Нове-Мєсто збірна України сенсаційно виборола "бронзу" в чоловічій естафеті, поступившись лише командам Франції та Норвегії.

Для України це перша медаль на рівні Кубка світу з біатлону за три сезони. До цього востаннє "синьо-жовті" здобували нагороду на етапі в Обергофі у сезоні-2021/22, тоді "бронзу" в одиночній змішаній естафеті виграли Дар'я Блашко та Артем Тищенко.

Крім української чоловічої естафетної четвірки, на нагороду також претендують претендують норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд (перемога у спринті, друге місце в естафеті), швед Себастьян Самуельссон (перемога в гонці переслідування) та його співвітчизниця Ганна Еберг (друге місце у гонці переслідування).

Голосування за найкращого біатлоніста етапу в Нове-Мєсто триватиме до 19:00 понеділка, 10 березня. Проголосувати можна за цим посиланням.

У разі перемоги в номінації це буде вже друга така нагорода для Підручного цього сезону. Раніше капітана збірної України визнали найкращим біатлоністом етапу в Обергофі.

Також Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста етапу в Контіолагті, однак нагороду отримала фінка Суві Мінккінен.

Закінчиться поточний біатлонний сезон Кубка світу етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).

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