Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

У вівторок, 11 березня, київське "Динамо" прийме луганську "Зорю" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після 20-го туру "Динамо" (50 очок) одноосібно очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 6 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

"Зоря" перебуває на шостій позиції елітного дивізіону чемпіонату України, маючи у своєму активі 28 очок і гру в запасі.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Зоря" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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