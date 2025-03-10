Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Во вторник, 11 марта, киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Встреча состоится на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После 20-го тура "Динамо" (50 очков) единолично возглавляет таблицу УПЛ. "Бело-синие" на 6 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

"Заря" находится на шестой позиции элитного дивизиона чемпионата Украины, имея в своем активе 28 очков и игру в запасе.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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