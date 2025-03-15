Вступ України до ЄС: Орбан висунув ультиматум Брюсселю

Прем’єр-міністр Угорщини не відступив від свого рішення.

Уряд Віктора Орбана вимагає низки поступок в обмін на вступ України до Євросоюзу.

Допис під назвою "Чого угорський народ хоче від Брюсселя" прем'єр-міністр країни опублікував у Facebook.

Серед вимог:

виключити так званих "агентів Сороса" з Єврокомісії, а "корумпованих лобістів" — з Європарламенту

не приймати мігрантів

заборонити політику, засновану на принципах різноманітності, рівності та інклюзивності

захистити "християнську спадщину" Європи

не приймати Україну до ЄС тощо

Нагадаємо, угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що Україна далека від того, щоб відповідати критеріям вступу та зазначив, що очікує від неї зобов'язання прийняти план дій щодо розв'язання питань меншин.

Нинішні вимоги Угорщини не є офіційною позицією Євросоюзу щодо критеріїв готовності України до членства в спільноті, хоча в Угорщині й запевняли, що ЄС схвалив цей перелік вимог до України.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто натякав, що Угорщина може блокувати вступ України до Європейського союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.

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