Вступ України до ЄС: Орбан хоче провести в Угорщині опитування

Це кампанія з розсилання листів, в яких усім угорцям, що мають право голосу, ставлять запитання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, або іноді просто відповісти "так" або "ні".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу України до ЄС.

Про це угорський прем'єр сказав журналістам у п’ятницю, передає Politico.

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати таку схему і зараз", – сказав Орбан.

Від 2010 року його уряд провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+, нагадує Politico.

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Це кампанії з розсилання листів, в яких усім угорцям, що мають право голосу, ставлять запитання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, або іноді просто відповісти "так" або "ні".

Запитання часто сформульовані у випереджальній манері, і переважна більшість відповідей, як повідомляють угорські ЗМІ, збігаються з позицією уряду, а опозиція і громадянське суспільство критикують їх як пропагандистські інструменти.

Наприклад, під час національних консультацій щодо міграційної політики ЄС 2023 року угорців запитали, чи підтримують вони створення Брюсселем "гетто для мігрантів" в Угорщині. Тоді участь в опитуванні взяли менше 20% угорців, але 99% тих, хто відповів, сказали "ні".

Результати не є юридично обов'язковими, але використовуються для зміцнення позицій уряду Орбана з питань, що викликають розбіжності, які, за його словами, підтримуються більшістю виборців.

"Уперше в Європі угорці мають шанс вирішити, чи підтримують вони членство України в ЄС, чи ні", – заявив у п'ятницю речник угорського уряду Балаш Орбан.

Видання зазначає, що це голосування майже напевно буде спрямоване проти Києва.

Нагадаємо, Орбан закликав до прямих переговорів між Європейським Союзом і Росією щодо припинення вогню в Україні.

Раніше угорський прем'єр зробив гучну заяву щодо вступу України до Євросоюзу.

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