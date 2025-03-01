Орбан вимагає переговорів ЄС із Росією щодо України

Орбан наполягає, що Європейський Союз має наслідувати США та розпочати діалог із Москвою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до прямих переговорів між Європейським Союзом і Росією щодо припинення вогню в Україні.

Про це повідомив угорський журналіст Саболч Паньї у соцмережі Х (Twitter).

Паньї опублікував на своїй сторінці лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті. У листі Орбан висловив свою позицію щодо майбутніх рішень Європейського Союзу стосовно України.

Лист був підготовлений напередодні важливої зустрічі Європейської ради, яка відбудеться 6 березня.

"Поки лідери ЄС згуртовуються навколо Зеленського, я отримав цього свіжого листа від Віктора Орбана, в якому він погрожує перешкодити єдності ЄС на підтримку України", — журналіст заявив, що Угорщина стає "троянським конем" для Трампа, як раніше щодо Китаю та Росії.

У своєму листі Орбан зазначає, що після обговорення першого проєкту висновків, оприлюднених 27 лютого, стало очевидно, що між Угорщиною та іншими країнами ЄС існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати.

Орбан наполягає, що Європейський Союз має наслідувати США та розпочати діалог із Москвою.

"Цей підхід непримиренний із тим, який відображений у проєкті висновків. Тому я пропоную не намагатися ухвалити письмові висновки щодо України на спеціальному засіданні Європейської ради", — заявив Орбан, та закликав підтримувати резолюцію Ради Безпеки ООН 2774.

Прем'єр Угорщини наголошує, що спроба Європейської ради прийняти письмові висновки щодо України може спричинити враження розділеності ЄС.

Нагадаємо, Орбан зробив гучну заяву щодо вступу України до Євросоюзу.

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