Цікаві факти про імунітет

Імунітет — це комплексна система захисту нашого організму, яка забезпечує його здатність протистояти різноманітним хвороботворним бактеріям, вірусам, грибкам та паразитам.
На сторінці smirnovy_v_e розповіли про цікаві факти стосовно імунітету. Де його шукати та навіщо йому сонячне світло.
- Виявляється імунітет живе у кишківнику. 70-80% імунної системи всього організму перебуває у кишківнику;
- Сонячне світло допомагає імунній системі. Вітамін D, у виробництві якого бере участь сонячне світло, сприяє утворенню протимікробних елементів, що захищають організм від інфекцій;
- Імунна система найактивніше працює вночі. Вона бореться з бактеріями, коли сповільнюється метаболізм в органах. Це означає, що, навіть одна ніч поганого сну може послабити імунну систему;
- Три дні голодування повністю оновлюють імунітет. Однак зверніть увагу, що вдаватися до цієї методики слід під наглядом досвідчених дієтологів і лікарів, щоб не заподіяти шкоди організму;
- Сильніший імунітет у тих, хто вірить у добро. Люди, що мають стійку віру у краще, добро та любов, менш схильні до стресів. Внутрішній спокій позначається на стані імунної системи;
- Комедія і гумор можуть стимулювати імунну систему. Відомо, що перегляд комедійних фільмів або програм може підвищити рівень антитіл у крові та поліпшити загальний стан імунної системи;
- Хронічний стрес може негативно впливати на імунну систему, знижуючи її здатність боротися з інфекціями та підвищуючи ризик захворювань.
- Імунна система має здатність самовиправлятися. Коли вона бореться з інфекцією чи хворобою, вона може адаптуватися та вдосконалювати свої механізми захисту.
- Генетичні дослідження показали, що сучасні люди успадкували частину імунної системи від неандертальців. Деякі гени, які відповідають за імунну відповідь, були успадковані ще від наших предків і допомагають захищати нас від певних інфекцій.
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