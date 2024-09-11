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Цікаві факти про імунітет

Цікаві факти про імунітет

Цікаві факти про імунітет / Фото: Credits

Імунітет — це комплексна система захисту нашого організму, яка забезпечує його здатність протистояти різноманітним хвороботворним бактеріям, вірусам, грибкам та паразитам.

На сторінці smirnovy_v_e розповіли про цікаві факти стосовно імунітету. Де його шукати та навіщо йому сонячне світло.

  • Виявляється імунітет живе у кишківнику. 70-80% імунної системи всього організму перебуває у кишківнику;
  • Сонячне світло допомагає імунній системі. Вітамін D, у виробництві якого бере участь сонячне світло, сприяє утворенню протимікробних елементів, що захищають організм від інфекцій;
  • Імунна система найактивніше працює вночі. Вона бореться з бактеріями, коли сповільнюється метаболізм в органах. Це означає, що, навіть одна ніч поганого сну може послабити імунну систему;
  • Три дні голодування повністю оновлюють імунітет. Однак зверніть увагу, що вдаватися до цієї методики слід під наглядом досвідчених дієтологів і лікарів, щоб не заподіяти шкоди організму;
  • Сильніший імунітет у тих, хто вірить у добро. Люди, що мають стійку віру у краще, добро та любов, менш схильні до стресів. Внутрішній спокій позначається на стані імунної системи;
  • Комедія і гумор можуть стимулювати імунну систему. Відомо, що перегляд комедійних фільмів або програм може підвищити рівень антитіл у крові та поліпшити загальний стан імунної системи;
  • Хронічний стрес може негативно впливати на імунну систему, знижуючи її здатність боротися з інфекціями та підвищуючи ризик захворювань.
  • Імунна система має здатність самовиправлятися. Коли вона бореться з інфекцією чи хворобою, вона може адаптуватися та вдосконалювати свої механізми захисту.
  • Генетичні дослідження показали, що сучасні люди успадкували частину імунної системи від неандертальців. Деякі гени, які відповідають за імунну відповідь, були успадковані ще від наших предків і допомагають захищати нас від певних інфекцій.

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