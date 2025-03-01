Навіщо кішкам подушки на лапках: вчені дали відповідь, яка може здивувати

Коти мають безліч унікальних рис, які захоплюють людей. Деякі особливо люблять м’які подушечки на їхніх лапках. Але яка їхня справжня роль для самих тварин? Відповідь ховається у мільйонолітньому шляху еволюції, зазначає Live Science.

Близько 30 мільйонів років тому на Землі існував хижак завбільшки з кішку, настільки могутній, що міг без зусиль розірвати слона. Сучасні представники родини котячих не мають такої сили в щелепах, зате володіють іншими унікальними особливостями, наприклад, м’якими подушечками на лапах.

Подушечки на лапах – це не лише особливість кішок, а й поширена риса багатьох представників загону хижих, до яких належать собаки, вовки, ведмеді, єноти та видри. За словами Джонатана Лососа з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, ці утворення, ймовірно, з’явилися близько 50 мільйонів років тому, разом із першими хижаками, і в більшості випадків мали однакове функціональне призначення.

Подушечки на лапах виконують кілька важливих завдань. Вони сприяють швидкому бігу, допомагають під час стрибків і забезпечують м’яке приземлення, виступаючи своєрідним амортизатором. У кішок ця особливість має ще одну унікальну перевагу: подушечки на пальцях лап зменшують ризик серйозних травм під час падіння з великої висоти. Науковці навіть припускають, що теоретично кішки здатні пережити падіння з будь-якої висоти, що пояснює їхню дивовижну здатність завжди приземлятися на лапи.

Подушечки на лапах кішок мають складну будову: їхня внутрішня частина складається з жирової тканини, переплетеної з колагеновими волокнами. Завдяки цьому вони м’які, пружні та чудово поглинають ударні навантаження. Дослідники виявили, що під час стиснення ці структури стають жорсткішими, що дозволяє ефективно пом’якшувати приземлення. На клітинному рівні подушечки містять еліпсоподібні жирові кишені, які поглинають енергію та стабілізують лапи, запобігаючи втраті рівноваги.

Чому у кішок на лапках подушечки / Фото: Unsplash

Окрім амортизації, подушечки також виконують роль природного «антиковзного покриття». Без них кішки, собаки та інші хижі тварини значно гірше контролювали б рухи й могли б легко послизнутися на гладких поверхнях.

Емі Шоджай, експертка з поведінки тварин, зазначає, що подушечки лап кішок за чутливістю можна порівняти з людськими пальцями. Вони здатні розрізняти навіть найменші зміни температури та відчувати різні текстури поверхонь.

Цікаво, що фаланги пальців на лапах кішок є однією з небагатьох ділянок їхнього тіла, де розташовані потові залози. Під час сильного стресу ці тварини можуть залишати вологі сліди лап, а виділення поту через подушечки частково допомагає їм регулювати температуру тіла.

Науковці встановили, що забарвлення подушечок на лапах кішок безпосередньо пов’язане з кольором їхньої шерсті. Відтінок формується завдяки концентрації меланіну в цій ділянці: у темношерстих котів подушечки зазвичай чорні або коричневі, тоді як у світлих – ніжно-рожеві. Якщо ж у тварини строкате забарвлення, то й подушечки можуть бути кількох кольорів одночасно.

Емі Шоджай радить власникам кішок уважно стежити за станом їхніх подушечок лап, оскільки ці структури виконують важливі функції. Будь-які зміни, такі як зміна кольору, набряк або надмірна сухість, можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям і потребують візиту до ветеринара.

Джонатан Лосос додає, що подушечки лап кішок є результатом мільйонів років еволюційного вдосконалення. Вони розвинулися таким чином, щоб ідеально підтримувати здатність цих тварин до полювання та виживання в природних умовах.

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