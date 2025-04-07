Коли і як садити капусту у відкритий ґрунт: що потрібно класти в лунку

Розсада капусти. / © pixabay.com

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Капуста - одна з тих рослин, яку легко вирощувати в умовах відкритого ґрунту. Зокрема й тому, що вона холодостійка. Ранні сорти висаджувати на грядку потрібно в середині-кінці квітня, середні сорти - на початку травня, а пізні - до кінця травня.

Як правильно висаджувати розсаду капусти у відкритий ґрунт, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Де садити капусту

Рослину краще садити на багатій на гумус землі. Добре, якщо торік на цій ділянці росли бобові культури, огірки, кабачки чи гарбузи. Не можна вирощувати капусту на ділянках, де минулого року росли редиска, редьку, гірчиця та інші капустяні культури. Адже у них однакові хвороби, що передаються через ґрунт.

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Потрібно стежити, щоб капуста не поверталася на одну і ту ж грядку через кожен рік. Сівозміна має бути що три роки.

Як садити капусту

Садити капусту у відкритий ґрунт краще у теплий, але похмурий день. За кілька годин до висадження ділянку варто рясно полити водою. Витягувати розсаду з горшків варто обережно, краще брати з грудочкою землі. Тоді коріння менше ушкоджується і приживаність набагато швидше

Копати лунки варто з огляду на те, який сорт капусти будите садити. Для ранньої білокачанної капусти відстань між рослинами має бути не менше 30 см, а для середньої та пізньої - 40-45 см.

У лунку можна додати кілька гранул добрива та заповнити її водою. Капусту можна висаджувати на 1-2 см глибше, ніж вона була в розсаднику. Після того, як вода вбереться, у лунці розміщують коріння розсади і щільно засипають ґрунтом.

Кожну рослину можна закрити пластиковою пляшкою. Так ґрунт довго триматиме вологу. Крім того, ця технологія захистити рослину від нічних заморозків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виростити салат на грядці.