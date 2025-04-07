В Україні здешевшає пальне: коли і на скільки

Пальне / © Unsplash

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Протягом місяця пальне на АЗС може здешевшати на 3 гривні за літр.

Про це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергiй Куюн сказав в етері «КИЇВ24».

«На світовому ринку спостерігається суттєве зниження цін на нафту — тому вартість бензину та дизельного пального для українців може знизитися. У разі, якщо світові ціни на нафту збережуться на рівні близько 65 доларів за барель ще кілька тижнів, очікується перша реакція ринку», — каже він.

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Щодо скрапленого газу, то, за словами експерта, ситуація менш прогнозована.

«Ціноутворення скрапленого газу більш автономне та залежить не лише від вартості нафти, а й від попиту з боку нафтохімічної промисловості», — пояснив Куюн.

Падіння цін на нафту — це гарна новина не лише для українських споживачів, але й у геополітичному контексті. Адже, як наголошує експерт, головне — не лише здешевлення пального, але й ослаблення фінансових можливостей Росії.

Раніше ТСН.ua повідомляв, де в Україні найдешевше пальне.