Стало відомо, на яких АЗС в Україні недоливають пальне: список

В Україні через нові акцизи виникли підозри, що заправки почнуть хитрувати, аби зберегти ціни на пальне на сталому рівні. Інститут споживчих експертиз провів таємну перевірку, щоб дізнатися, чи є реальні факти недоливу пального.

Про це пише Автотема.

У межах масштабної перевірки фахівці ретельно перевірили всі заправки України, включаючи відомі мережі WOG, ОККО, UPG, а також локальні бренди, такі як СВОЇ (Київ), SLON (Одеса), SVR (Харків). Перевірці піддалися і дискаунтери, такі як AVANTAGE 7 і CHIPO.

Результати масштабної перевірки українських автозаправок виявили цікаві факти щодо якості обслуговування клієнтів. Виявилося, що лише на двох мережах були виявлені випадки недоливу пального. У той же час на багатьох заправках клієнти отримували більше пального, ніж вони сплачували. Наприклад, на заправках WOG був зафіксований перелив на рівні 0,75%, що дозволяє водіям економити 44 копійки на кожному літрі пального.

Перелив також був зафіксований на АЗС PARALLEL, KLO та AVANTAGE 7, де різниця в обсязі пального становила 30, 29 та 26 копійок відповідно на літрі. Тоді як на ОККО перелив складав 0,25%, або 15 копійок на літрі. На АЗС UPG та SLON перелив пального становив 14 і 12 копійок на літрі. За словами експертів, такий перелив може бути корисним для водіїв, але важливо, що деякі мережі також показали точний обсяг пального без будь-яких додаткових витрат чи економії, як, наприклад, на заправках CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST та ФАКТОР, де кожен клієнт отримував точно ту кількість пального, яку він заплатив.

Під час перевірки АЗС в Україні виявилося, що проблеми з недоливом пального є лише на деяких станціях, зокрема на СВОЇ та БРСМ-НАФТА. Клієнти на СВОЇ втрачають по 54 копійки на кожному літрі пального, а на БРСМ-НАФТА — цілих 64 копійки. Однак на більшості інших заправок перевірка показала, що клієнти отримують точну кількість пального, що підтверджує високий рівень конкуренції на ринку. Як зазначив директор Інституту Юрій Чорнобривець, такі результати свідчать про покращення якості обслуговування та заперечують міф про недолив у всіх заправках.

Нагадаємо, раніше ми писали поради для водіїв, як зекономити на пальному.

Читайте також: