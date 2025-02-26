Як зміняться ціни на пальне в Україні у березні

Експерти назвали фактори, які можуть вплинути на ціни на бензин.

Вартість бензину та дизельного пального в Україні у березні 2025 року не зазнає значних змін. Якщо ціни й зміняться, то не більше ніж на 50 копійок через ситуацію на нафтовому ринку.

Про це пише Автотема.

Такий прогноз зробив За словами експерта паливного ринку Дмитра Леушкіна, ціни на пальне в Україні у березні 2025 року можуть взагалі не змінитись.

Експерт зазначив, що на ринку достатньо пального, навіть з урахуванням майбутньої посівної кампанії. Водночас у березні її початок малоймовірний.

За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, аграрний сезон не спричинить зростання цін на пальне, оскільки логістика в Україні працює стабільно. Водночас головним фактором впливу на ринок можуть стати зовнішні обставини, зокрема політика президент США Дональда Трампа щодо Іраку.

Залежно від регіону України ціни на бензин А-95 різняться. Середня вартість стандартного бензину становить 56,89 грн за літр, а преміального – 60,20 грн за літр. У Чернігівській області ціна стандартного бензину найвища – 58,37 грн за літр, тоді як у Закарпатській області він найдешевший – 56,20 грн за літр. У Херсонській та Полтавській областях преміальний бензин коштує понад 61 грн за літр, тоді як у Закарпатті його можна придбати за 58,99 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що з 1 березня в Україні може зупинитися робота всіх АЗС. Причина – вимога використовувати реєстратори розрахункових операцій, які друкують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

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