Скільки грошей Польща витратила на Україну за три роки війни: Варшава "виставила" рахунок

Попри скарги польської влади, українські біженці та заробітчани сплачують великі суми податків, що позитивно впливає на економіку Польщі.

У Польщі підрахували, скільки грошей витратили на допомогу Україні і українським біженцям за три роки повномасштабної війни.

Про це передає польське видання Money.pl.

Зокрема, Польща передала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро, або понад 14 млрд злотих (понад 142 млрд грн).

Зазначається, що з-поміж інших країн Польща посідає сьоме місце за величиною допомоги зброєю і десяте місце за індивідуальною гуманітарною допомогою – 0,5 млрд євро. Згідно з цими оцінками, загальна вартість допомоги, наданої Україні Польщею, сягнула 5 млрд євро.

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Згідно з польськими офіційними даними, Польща посідає перше місце серед країн, які надали допомогу Україні, за розміром витрат на допомогу по відношенню до ВВП. Згідно із заявою, загальна підтримка, надана Україні, досягла 4,91% ВВП Польщі. З них 4,2% — це витрати на допомогу українським біженцям і лише 0,71% ВВП було спрямовано безпосередньо на підтримку України.

"Витрати Польщі на війну в Україні важко оцінити", — сказав Анджей Кубісяк, заступник директора Польського економічного інституту (PIE).

Польський економічний інститут скаржиться, що війна в Україні та скорочення постачання енергоносіїв з Росії спричинили різке зростання цін на енергоносії, що призвело до дестабілізації європейського ринку.

Проте, попри витрати присутність українських біженців позитивно вплинула на економіку Польщі. Завдяки високому рівню працевлаштування українців, ВВП Польщі зріс на 0,7-1,1%, а в довгостроковій перспективі цей ефект зросте до 0,9-1,35%.

Громадяни України сплачують значні суми податків в Польщі, які становили приблизно 10,1-13,7 мільярда злотих (102,5-139 млрд грн) 2022 року та 14,7-19,9 мільярда злотих 2023 року. Ці суми уже перевищують державні витрати на допомогу біженцям, які становили 5 мільярдів злотих 2023 року.

Нагадаємо, що Польща передасть Україні більше Starlink для ЗСУ.

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