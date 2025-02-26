Жодних боргів і рівноправне партнерство – Зеленський про фінальну угоду щодо корисних копалин

Головне, за його словами – відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував фінальний варіант угоди зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Головне, за його словами – відсутність будь-яких фінансових зобов’язань, які б робили Україну боржником.

"В угоді немає ані 500 мільярдів боргу, ані 350, ані 100. Це було б несправедливо щодо нас. Якщо ми говоримо про фонд, який передбачений цією рамковою угодою, то там усе вирішено, і я вважаю, що ми маємо рівноправних партнерів", – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що наступний договір буде значно складнішим та вимагатиме обов’язкової ратифікації у Верховній Раді.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою щодо корисних копалин, але остаточне рішення залежить від гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить вона від російської агресії.