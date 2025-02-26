Никаких долгов и равноправное партнерство – Зеленский про соглашение о полезных ископаемых

Главное, по его словам – отсутствие каких-либо финансовых обязательств, которые делали бы Украину должником.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал финальный вариант соглашения с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Главное, по его словам – отсутствие каких-либо финансовых обязательств, которые делали бы Украину должником.

"В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, предусмотренном этим рамочным соглашением, то там все решено, и я считаю, что у нас есть равноправные партнеры", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что следующий договор будет значительно сложнее и потребует обязательной ратификации в Верховной Раде.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль сообщил, что Украина и США завершили работу над соглашением о полезных ископаемых, но окончательное решение зависит от гарантий безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что предусматривает соглашение о полезных ископаемых и защитит ли оно от российской агрессии.