Польща передасть Україні більше Starlink для ЗСУ

У листопаді 2024 року було замовлено нову партію пристроїв, які Україна отримує поетапно.

Польща найближчим часом збільшить постачання систем Starlink Україні, щоб забезпечити її війська стабільним зв’язком на фронті. Це рішення має суттєво посилити обороноздатність України.

Про це повідомляє Puls Biznesu.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський, доступ до супутникового зв’язку є надзвичайно важливим для бійців ЗСУ.

Станом на кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Крім того, у листопаді 2024 року було замовлено нову партію пристроїв, які Україна отримує поетапно.

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Зазначається, що Польща надає ці термінали Україні у форматі позики, що дозволяє уникнути податкових та юридичних перешкод.

"Польща постачає Інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт", – сказав Гавковський.

Видання також зазначає, що надані Польщею термінали становлять половину всіх активних пристроїв Starlink в Україні. 2024 року Польща витратила на їхнє обслуговування та закупівлю 120,66 млн злотих (понад 1,2 млрд грн). А 2025 року ця сума зросте до 186,8 млн злотих (близько 2 млрд грн).

Нагадаємо, напередодні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив про відсутність будь-якої системної роботи з блокування систем Starlink, якими користуються українські військові.