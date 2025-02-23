Умєров заявив, що скоро буде представлене рішення про альтернативи Starlink

Наразі в Україні триває робота над альтернативами супутниковому інтернету Starlink, хоча подробиці не розголошуються.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час конференції “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на питання журналістів.

"Альтернативи є, але не розголошуються. Скоро разом із Мінцифри, Мінстратегпром і іншими нашими колегами зі Збройних сил, Міноборони повідомимо, як ми будемо мати ці рішення", — заявив міністр.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на три джерела повідомило про те, що США пригрозили Україні через угоду про копалини. Так, якщо Київ не погодиться на умови, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink.

Згодом в РНБО відреагували на інформацію в Мережі про те, що США можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink.

Водночас в Польщі заявили, що продовжать оплачувати абонентську плату за Starlink для України.

Пізніше Маск прокоментував можливість відключення Starlink в Україні.

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