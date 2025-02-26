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Туск розповів, чи буде Польща відправляти своїх військових до України

Туск розповів, чи буде Польща відправляти своїх військових до України

Глава польського уряду Дональд Туск / Фото: Associated Press

Польща вже допомагає Україні та може розширити підтримку, якщо буде потрібно.

У разі ухвалення рішення про створення миротворчої місії в Україні Польща готова надати необхідну логістичну підтримку, однак виключає участь своїх військових у самій місії.

Про це повідомив глава польського уряду Дональд Туск у соцмережі Х.

"Позиція Польщі зрозуміла: польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії, хоч би як вона називалася, водночас Польща готова забезпечити логістичну допомогу", - йдеться у відеозверненні.

Він додав, що Польща вже допомагає, але може зробити це в ще більшому обсязі, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує ідею відправлення румунських військових в Україну.  

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