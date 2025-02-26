Как изменятся цены на топливо в Украине в марте

Эксперты назвали факторы, которые могут отразиться на ценах на бензин.

Стоимость бензина и дизельного горючего в Украине в марте 2025 года не претерпевает значительных изменений. Если цены и изменятся, то не более 50 копеек из-за ситуации на нефтяном рынке.

Об этом пишет "Автотема".

Такой прогноз сделал По словам эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина, цены на топливо в Украине в марте 2025 могут вообще не измениться.

Эксперт отметил, что на рынке достаточно горючего, даже с учетом предстоящей посевной кампании. В марте ее начало маловероятно.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, аграрный сезон не повлечет за собой рост цен на топливо, поскольку логистика в Украине работает стабильно. В то же время, главным фактором влияния на рынок могут стать внешние обстоятельства, в частности политика президент США Дональда Трампа в отношении Ирака.

В зависимости от региона Украины цены на бензин А-95 разнятся. Средняя стоимость стандартного бензина составляет 56,89 грн/л, а премиального – 60,20 грн/л. В Черниговской области цена стандартного бензина самая высокая – 58,37 грн за литр, в то время как в Закарпатской области он самый дешевый – 56,20 грн за литр. В Херсонской и Полтавской областях премиальный бензин стоит свыше 61 грн. за литр, тогда как в Закарпатье его можно приобрести за 58,99 грн. за литр.

Напомним, ранее мы писали о том, что народная депутат Нина Южанина заявила, что с 1 марта в Украине может остановиться работа всех АЗС. Причина – требование использовать регистраторы расчетных операций, которые печатают фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

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