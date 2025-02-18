АЗС продолжат работу после 1 марта – топливный эксперт развеял слухи

Он подчеркнул, что критическая инфраструктура не останется без горючего.

Распространенная информация о возможном закрытии автозаправочных станций с 1 марта не соответствует действительности.

Об этом заявил эксперт топливного рынка Сергей Куюн вэфире "Ранок.LIVE".

Он подчеркнул, что критическая инфраструктура не останется без горючего, а если какие-либо документы не будут соответствовать реалиям, их просто пересмотрят.

"Если какой-то документ почему-то не отвечает – значит, его нужно переписать. Но рынок это не остановит. Они могут отсрочить действие этого документа, а когда он будет готов – возобновят, перенесут на несколько месяцев или недель, но это уже проблема Минфина", – объяснил Куюн.

Напомним, что народная депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина сегодня заявила, что с 1 марта может остановиться работа всех АЗС. Причиной тому она называет то, что с 1 марта можно использовать только регистраторы расчетных операций, формирующих фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.