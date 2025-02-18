АЗС продовжать роботу після 1 березня – паливний експерт розвіяв чутки

Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального.

Поширена інформація про можливе закриття автозаправних станцій з 1 березня не відповідає дійсності.

Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.

Він наголосив, що критична інфраструктура не залишиться без пального, а якщо якісь документи не відповідатимуть реаліям, їх просто переглянуть.

"Якщо якийсь документ чомусь не відповідає – значить, його треба переписати. Але ринок це не зупинить. Вони можуть відтермінувати дію цього документа, а коли він буде готовий – поновлять, перенесуть на декілька місяців чи тижнів, але це вже проблема Мінфіну", – пояснив Куюн.

Нагадаємо, що народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна сьогодні заявила, що від 1 березня може зупинитись робота всіх АЗС. Причиною тому вона називає те, що від 1 березня можна використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.