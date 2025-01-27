Скільки українці заплатять за бензин у лютому

Підвищення акцизів від 1 січня вже призвело до здорожчання палива та надалі не впливатиме на ціни.

На початку лютого українські автолюбителі можуть розраховувати на стабільність цін на пальне.

Про це пише Avtosota.

За даними аналітиків, значних коливань вартості бензину, дизеля та зрідженого газу на автозаправках найближчим часом не очікується.

Середні ціни залишаються на рівні: бензин А-95 – 57,50 грн/л, дизельне пальне – 54,47 грн/л, скраплений газ – 36,74 грн/л.

Експерти пов’язують поточну стабільність із низкою економічних та політичних факторів:

Коливання нафтових цін

Стабілізація курсу гривні

Профіцит палива

Збільшення акцизів, що набуло чинності від 1 січня, вже було враховано у цінах на АЗС. Це призвело до деякого зростання вартості палива на початку року, проте нових змін у цій частині не очікується.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що після підвищення акцизів на пальне зростання його вартості буде майже непомітним. Суттєво здорожчати може лише автогаз.

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