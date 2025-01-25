Як зекономити на пальному: поради для водіїв

Експерти поділилися порадами, як зекономити на пальному
Ціни на пальне зростають, і водії шукають способи зменшити витрати на заправку. Один з найбільш ефективних методів – вибір оптимальної швидкості руху.
Про це повідомило видання Автопілот.
За словами експертів, найекономнішою є швидкість 75 км/год. За такої швидкості двигун працює з найменшими витратами палива, забезпечуючи більшу ефективність.
"Звичайно, в місті дотримуватися такої швидкості не завжди можливо через обмеження швидкості та інтенсивний рух. Але на заміській трасі ви можете спробувати їхати зі швидкістю 75 км/год і переконатися, що витрата палива дійсно зменшиться", - йдеться в повідомленні.
Інші способи економії палива
- Зменшіть навантаження на автомобіль, позбувшись зайвих речей у багажнику. Це допоможе знизити вагу авто.
- Намагайтеся їздити плавно, уникаючи різких маневрів, прискорень і гальмувань, оскільки це збільшує витрату палива.
- Використовуйте якісне паливо. Воно може коштувати дорожче, але забезпечує кращу роботу двигуна та знижує витрату палива.
- Регулярно стежте за технічним станом автомобіля. Проводьте технічне обслуговування та вчасно усувайте несправності, щоб уникнути зайвих витрат палива.
Нагадаємо, експерти поділилися рекомендаціями для водіїв, які вирушають в нічні поїздки.
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