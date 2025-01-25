Як зекономити на пальному: поради для водіїв

Ціни на пальне зростають, і водії шукають способи зменшити витрати на заправку. Один з найбільш ефективних методів – вибір оптимальної швидкості руху.

Про це повідомило видання Автопілот.

За словами експертів, найекономнішою є швидкість 75 км/год. За такої швидкості двигун працює з найменшими витратами палива, забезпечуючи більшу ефективність.

"Звичайно, в місті дотримуватися такої швидкості не завжди можливо через обмеження швидкості та інтенсивний рух. Але на заміській трасі ви можете спробувати їхати зі швидкістю 75 км/год і переконатися, що витрата палива дійсно зменшиться", - йдеться в повідомленні.

Інші способи економії палива

Зменшіть навантаження на автомобіль, позбувшись зайвих речей у багажнику. Це допоможе знизити вагу авто.

Намагайтеся їздити плавно, уникаючи різких маневрів, прискорень і гальмувань, оскільки це збільшує витрату палива.

Використовуйте якісне паливо. Воно може коштувати дорожче, але забезпечує кращу роботу двигуна та знижує витрату палива.

Регулярно стежте за технічним станом автомобіля. Проводьте технічне обслуговування та вчасно усувайте несправності, щоб уникнути зайвих витрат палива.

Нагадаємо, експерти поділилися рекомендаціями для водіїв, які вирушають в нічні поїздки.

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