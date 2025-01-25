Категорія
Авто
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зекономити на пальному: поради для водіїв

Як зекономити на пальному: поради для водіїв

Як зекономити на пальному / Фото: pixabay.com

Експерти поділилися порадами, як зекономити на пальному

Ціни на пальне зростають, і водії шукають способи зменшити витрати на заправку. Один з найбільш ефективних методів – вибір оптимальної швидкості руху.

Про це повідомило видання Автопілот.

За словами експертів, найекономнішою є швидкість 75 км/год. За такої швидкості двигун працює з найменшими витратами палива, забезпечуючи більшу ефективність.

"Звичайно, в місті дотримуватися такої швидкості не завжди можливо через обмеження швидкості та інтенсивний рух. Але на заміській трасі ви можете спробувати їхати зі швидкістю 75 км/год і переконатися, що витрата палива дійсно зменшиться", - йдеться в повідомленні.

Інші способи економії палива

  • Зменшіть навантаження на автомобіль, позбувшись зайвих речей у багажнику. Це допоможе знизити вагу авто.
  • Намагайтеся їздити плавно, уникаючи різких маневрів, прискорень і гальмувань, оскільки це збільшує витрату палива.
  • Використовуйте якісне паливо. Воно може коштувати дорожче, але забезпечує кращу роботу двигуна та знижує витрату палива.
  • Регулярно стежте за технічним станом автомобіля. Проводьте технічне обслуговування та вчасно усувайте несправності, щоб уникнути зайвих витрат палива.

Нагадаємо, експерти поділилися рекомендаціями для водіїв, які вирушають в нічні поїздки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація