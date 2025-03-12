У Кремлі висловивлися про перспективу 30-денного перемир'я

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ уважно вивчає заяви, зроблені за підсумками переговорів США та України у Джидді. Він також закликав "не забігати наперед" із питанням про реакцію РФ на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що ще сказав Пєсков

За словами Пєскова, можливості для співпраці РФ і США в тому числі щодо рідкісних земель є, але поки що розмова про це не ведеться. Крім того, Росія очікує, що Рубіо та Уолтц "поінформують РФ про деталі переговорів, що відбулися напередодні з Україною".

"Визначеності щодо дати та місця особистих переговорів Путіна та Трампа зараз немає", - каже речник Кремля.

Пєсков додав, що наразі запиту з боку США на розмову Путіна та Трампа не було, але "за потреби вона буде дуже швидко організована".

Нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто сподіватися на припинення американської підтримки України, зазначивши, що навіть без цього Росія здатна досягти своїх цілей.

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