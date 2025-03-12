В Кремле высказались о перспективе 30-дневного перемирия

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ внимательно изучает заявления, сделанные по итогам переговоров США и Украины в Джидде. Он также призвал "не забегать вперед" с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

Что еще сказал Песков

По словам Пескова, возможности для сотрудничества РФ и США в том числе по редким землям есть, но пока разговор об этом не ведется. Кроме того, Россия ожидает, что Рубио и Уолтц "информируют РФ о состоявшихся накануне с Украиной деталях переговоров".

"Определенности по дате и месту личных переговоров Путина и Трампа сейчас нет", — говорит спикер Кремля.

Песков добавил, что запроса со стороны США на разговор Путина и Трампа не было, но "при необходимости она будет очень быстро организована".

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не стоит надеяться на прекращение американской поддержки Украины, отметив, что даже без этого Россия способна достичь своих целей.

Читайте также: