В Москве говорят, что их отношения с США на начальной стадии.

Агрессорка Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки на этой неделе не будут проводить переговоры в Саудовской Аравии.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, информация в меде о якобы переговорах Москвы и Вашингтона не соответствует действительности. Песков также рассказал, что Путин и Трамп говорили по телефону только один раз с инаугурацией американского лидера в январе;

Представитель "фюрера" также заявил, что возобновление отношений РФ и США пока на начальной стадии, а впереди "длинный трудный путь".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии.

Читайте также: