Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что его страна официально закрывает 83% программ USAID.

Об этом чиновник написал в соцсети X.

"После шестинедельного просмотра мы официально отменяем 83% программ USAID", – указано в заявлении Рубио.

Он утверждает, что 5200 попавших под отмену контрактов тратили "десятки миллиардов долларов", которые якобы не служили национальным интересам США.

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"Консультируясь с Конгрессом, мы намерены, чтобы оставшимися 18% программами, которые мы сохранаем (примерно 1000), теперь более эффективно руководил Государственный департамент", – проинформировал госсекретарь.

Он также поблагодарил Департамент правительственной эффективности (DOGE) и персонал, который очень много работал, чтобы достичь "этой запоздалой и исторической реформы".

Напомним, в конце января во исполнение директивы Госдепа об аудите внешней помощи USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней.

В начале февраля президент США Дональд Трамп обвинил USAID в "мошенничестве" с расходованием средств и "невиданной коррупции", а также призвал полностью закрыть USAID.