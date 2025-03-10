Рубіо оголосив про офіційне закриття 83% програм USAID

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що його країна офіційно закриває 83% програм USAID.

Про це посадовець написав у соцмережі X.

"Після шеститижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID", – вказано в заяві Рубіо.

Він стверджує, що 5200 контрактів, які потрапили під скасування, витрачали "десятки мільярдів доларів", що начебто не слугували національним інтересам США.

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"Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент", – поінформував держсекретар.

Він також подякував Департаменту урядової ефективності (DOGE) та персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти "цієї запізнілої та історичної реформи".

Нагадаємо, наприкінці січня на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів.

На початку лютого президент США Дональд Трамп звинуватив USAID у "шахрайстві" з витратою коштів та "небаченій корупції", а також закликав повністю закрити USAID.