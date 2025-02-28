США припинили фінансування енергосистеми України: подробиці

За інформацією журналістів, у межах програми було вкладено сотні мільйонів доларів, однак зараз США припиняють фінансування цього напрямку.

Держдепартамент США припинив підтримку ініціативи USAID, спрямованої на відновлення енергосистеми України після російських атак.

Про це повідомляє NBC News.

Як повідомляє NBC News, програма була зупинена ще до напруженої зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

“Це істотно підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам наплювати на Україну і наші минулі інвестиції”, – заявив NBC News один із працівників USAID, який працював у місії в Україні.

Рішення може вплинути на здатність України швидко відновлювати енергетичну інфраструктуру після атак, що продовжуються.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою.

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