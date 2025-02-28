Зеленський їде до Лондона: що будуть обговорювати

У неділю, 2 березня, президент України Володимир Зеленський, проведе переговори з британським прем’єр-міністр Кіром Стармером та Джорджі Мелоні. Це відбудеться напередодні великого оборонного саміту, мета якого – зміцнення підтримки України та забезпечення “міцного миру”.

Про це пише The Guardian.

Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійським прем'єр-міністром Джорджіє Мелоні.

До саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Також на зустрічі будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою думку стосовно візиту до Білого Дому, який відбувся 28 лютого.

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