Зеленский едет в Лондон: что будут обсуждать

Саммит в Лондоне соберет более десятка мировых лидеров.

В воскресенье, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский, проведет переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером и Джорджией Мелони. Это состоится накануне большого оборонного саммита, цель которого – укрепление поддержки Украины и обеспечение "крепкого мира".

Об этом пишет The Guardian.

Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.

К саммиту присоединятся представители Франции, Германии, Дании, Италии, Турции и Украины. После встречи Стармера с Дональдом Трампом в список участников добавились Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Финляндия, Швеция, Чехия и Румыния.

Также на встрече присутствуют генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, Зеленский высказал свое мнение по поводу визита в Белый Дом, который состоялся 28 февраля.

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