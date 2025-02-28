Візит Зеленського до США: українські урядовці підтримали президента

Після зустрічі президентів США та України в Вашингтоні перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякували Володимиру Зеленському.

"І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуєм іти на власний Еверест. Дякую, пане Президенте", – написала Юлія Сириденко в Instagram, процитувавши пісню "Еверест" гурту "Океан Ельзи".

Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі зауважив, що без реальних гарантій, у наданні яких США фактично відмовили Україні, війна повернеться – "туди, де залишають шанс на новий удар".

"Безпека – це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Президент бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", – написав Єрмак.

Він також подякував американському народові та всім, хто підтримує Україну.

"Вона [підтримка – ред.] наближає день, коли війна стане лише спогадом", – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "Зеленський не готовий до миру", українська делегація залишила Білий дім.

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