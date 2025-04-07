В Украине подешевеет горючее: когда и на сколько

Горючее / © Unsplash

Реклама

В течение месяца горючее на АЗС может подешеветь на 3 гривны за литр.

Об этом эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн сказал в эфире «КИЕВ24».

«На мировом рынке наблюдается существенное снижение цен на нефть — поэтому стоимость бензина и дизельного топлива для украинцев может снизиться. В случае если мировые цены на нефть сохранятся на уровне около 65 долларов за баррель еще несколько недель, ожидается первая реакция рынка», — говорит он.

Реклама

Что касается сжиженного газа, то, по словам эксперта, ситуация менее прогнозируемая.

«Ценообразование сжиженного газа более автономно и зависит не только от стоимости нефти, но и от спроса со стороны нефтехимической промышленности», — пояснил Куюн.

Падение цен на нефть — хорошая новость не только для украинских потребителей, но и в геополитическом контексте. Ведь, как подчеркивает эксперт, главное —не только удешевление горючего, но и ослабление финансовых возможностей России.

Ранее ТСН.ua сообщал, где в Украине самое дешевое горючее.