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В Украине подешевеет горючее: когда и на сколько
На мировом рынке наблюдается существенное снижение цен на нефть — поэтому стоимость бензина и дизельного топлива для украинцев может снизиться.
В течение месяца горючее на АЗС может подешеветь на 3 гривны за литр.
Об этом эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн сказал в эфире «КИЕВ24».
«На мировом рынке наблюдается существенное снижение цен на нефть — поэтому стоимость бензина и дизельного топлива для украинцев может снизиться. В случае если мировые цены на нефть сохранятся на уровне около 65 долларов за баррель еще несколько недель, ожидается первая реакция рынка», — говорит он.
Что касается сжиженного газа, то, по словам эксперта, ситуация менее прогнозируемая.
«Ценообразование сжиженного газа более автономно и зависит не только от стоимости нефти, но и от спроса со стороны нефтехимической промышленности», — пояснил Куюн.
Падение цен на нефть — хорошая новость не только для украинских потребителей, но и в геополитическом контексте. Ведь, как подчеркивает эксперт, главное —не только удешевление горючего, но и ослабление финансовых возможностей России.
Ранее ТСН.ua сообщал, где в Украине самое дешевое горючее.