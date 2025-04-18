Причины появления целлюлита: как устранить проблему

Избавиться от целлюлита поможет массаж / © Pixabay

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Целлюлит — это распространенная косметическая проблема, которая характеризуется неравномерным рельефом кожи, напоминающим «апельсиновую корку». Он чаще всего проявится на бедрах, ягодицах и животе женщин.

Почему возникает целлюлит

Причина №1

Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани слишком большой.

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У мужчин соединительная ткань в коже напоминает сетку, а у женщин — полоски.

Сетка лучше выдерживает давление жировой ткани.

Также с возрастом в коже образуется меньше коллагена — молекул, обеспечивающих упругость и упругость кожи. Так что полоски начинают держать жировую ткань еще хуже.

Причина №2

В пределах нашего тела жировые клетки по-разному запасают и отдают жир.

К примеру, когда на клетки на бедрах и ногах действует адреналин, они откладывают жир. На лице или в жировой ткани молочных желез он разлагается. Там большинство женщин теряет жир прежде всего.

Причина №3

Еще одной причиной целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка крово- и лимфоснабжения.

Увеличение массы вызывает в жировой ткани нехватку кислорода, что приводит к искажению структуры жировой ткани.

По мере того, как прогрессирует целлюлит, меняется состояние соединительной ткани вокруг жировых клеток — так дольки становятся заметнее или ощутимее на ощупь. А в сосудах изменяется проводимость и возникает хроническое воспаление.

Так что с одной стороны целлюлит — это вполне физиологически. С другой стороны, если он связан с избыточным весом и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или ложно подобранной одежды, то следует принять меры.

Как бороться с целлюлитом

В борьбе с ликвидацией косметической проблемы можно использовать следующие методы:

Следует придерживаться сбалансированного питания, богатого фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами

Регулярные физические упражнения, особенно кардио и силовые тренировки

Достаточное потребление воды

Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя

Больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время

Не носите белье, стягивающее и «корректирующее» фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки

Также в борьбе с целлюлитом помогут косметические процедуры

Раньше мы писали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях. Больше об этом читайте в новости.