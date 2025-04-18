ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Причины появления целлюлита: как устранить проблему

Самый эффективный способ борьбы с целлюлитом — использование комплексного подхода.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Избавиться от целлюлита поможет массаж

Избавиться от целлюлита поможет массаж / © Pixabay

Целлюлит — это распространенная косметическая проблема, которая характеризуется неравномерным рельефом кожи, напоминающим «апельсиновую корку». Он чаще всего проявится на бедрах, ягодицах и животе женщин.

Почему возникает целлюлит

Причина №1

Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани слишком большой.

У мужчин соединительная ткань в коже напоминает сетку, а у женщин — полоски.

Сетка лучше выдерживает давление жировой ткани.

Также с возрастом в коже образуется меньше коллагена — молекул, обеспечивающих упругость и упругость кожи. Так что полоски начинают держать жировую ткань еще хуже.

Причина №2

В пределах нашего тела жировые клетки по-разному запасают и отдают жир.

К примеру, когда на клетки на бедрах и ногах действует адреналин, они откладывают жир. На лице или в жировой ткани молочных желез он разлагается. Там большинство женщин теряет жир прежде всего.

Причина №3

Еще одной причиной целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть нехватка крово- и лимфоснабжения.

Увеличение массы вызывает в жировой ткани нехватку кислорода, что приводит к искажению структуры жировой ткани.

По мере того, как прогрессирует целлюлит, меняется состояние соединительной ткани вокруг жировых клеток — так дольки становятся заметнее или ощутимее на ощупь. А в сосудах изменяется проводимость и возникает хроническое воспаление.

Так что с одной стороны целлюлит — это вполне физиологически. С другой стороны, если он связан с избыточным весом и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или ложно подобранной одежды, то следует принять меры.

Как бороться с целлюлитом

В борьбе с ликвидацией косметической проблемы можно использовать следующие методы:

  • Следует придерживаться сбалансированного питания, богатого фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами

  • Регулярные физические упражнения, особенно кардио и силовые тренировки

  • Достаточное потребление воды

  • Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя

  • Больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время

  • Не носите белье, стягивающее и «корректирующее» фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки

  • Также в борьбе с целлюлитом помогут косметические процедуры

Раньше мы писали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie