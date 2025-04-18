ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Причини появи целюліту: як усунути проблему

Найефективніший спосіб боротьби з целюлітом — використання комплексного підходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Позбутися целюліту допоможе масаж

Позбутися целюліту допоможе масаж / © Pixabay

Целюліт — це поширена косметична проблема, яка характеризується нерівномірним рельєфом шкіри, що нагадує «апельсинову кірку». Він найчастіше проявляться на стегнах, сідницях та животі жінок.

Чому виникає целюліт

Причина №1

Він з’являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об’єм жирової тканини завеликий.

У чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок — смужки.

Сітка краще витримує тиск жирової тканини.

Також з віком у шкірі утворюється менше колагену — молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирову тканину ще гірше.

Причина №2

У межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир.

Наприклад, коли на клітини на стегнах і ногах діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жировій тканині молочних залоз він розкладається. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім.

Причина №3

Ще однією причиною целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак крово- та лімфопостачання.

Збільшення маси викликає в жировій тканині брак кисню, що призводить до спотворення структури жирової тканини.

У міру того, як прогресує целюліт, змінюється стан сполучної тканини довкола жирових клітин — так часточки стають більш помітними чи відчутними на дотик. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.

Тож з одного боку целюліт — це цілком фізіологічно. З іншого боку, якщо він пов’язаний з надлишковою вагою і є наслідком малорухливого способу життя, нездорового раціону чи неправильно підібраного одягу, то потрібно вжити заходів.

Як боротися з целюлітом

У боротьбі з ліквідацією косметичної проблеми можна використати наступні методи:

  • Варто дотримуватися збалансованого харчування, багатого на фрукти, овочі та цільнозернові продукти

  • Регулярні фізичні вправи, особливо кардіо- та силові тренування

  • Достатнє споживання води

  • Відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю

  • Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти чи стояти тривалий час

  • Не носіть білизну, що стягує та «коригує» фігуру, тісні колготки, легінси та штани

  • Також у боротьбі з целюлітом допоможуть косметичні процедури

Раніше ми писали, як позбутися целюліту в домашніх умовах. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie