Причини появи целюліту: як усунути проблему

Позбутися целюліту допоможе масаж / © Pixabay

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Целюліт — це поширена косметична проблема, яка характеризується нерівномірним рельєфом шкіри, що нагадує «апельсинову кірку». Він найчастіше проявляться на стегнах, сідницях та животі жінок.

Чому виникає целюліт

Причина №1

Він з’являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об’єм жирової тканини завеликий.

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У чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок — смужки.

Сітка краще витримує тиск жирової тканини.

Також з віком у шкірі утворюється менше колагену — молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирову тканину ще гірше.

Причина №2

У межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир.

Наприклад, коли на клітини на стегнах і ногах діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жировій тканині молочних залоз він розкладається. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім.

Причина №3

Ще однією причиною целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак крово- та лімфопостачання.

Збільшення маси викликає в жировій тканині брак кисню, що призводить до спотворення структури жирової тканини.

У міру того, як прогресує целюліт, змінюється стан сполучної тканини довкола жирових клітин — так часточки стають більш помітними чи відчутними на дотик. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.

Тож з одного боку целюліт — це цілком фізіологічно. З іншого боку, якщо він пов’язаний з надлишковою вагою і є наслідком малорухливого способу життя, нездорового раціону чи неправильно підібраного одягу, то потрібно вжити заходів.

Як боротися з целюлітом

У боротьбі з ліквідацією косметичної проблеми можна використати наступні методи:

Варто дотримуватися збалансованого харчування, багатого на фрукти, овочі та цільнозернові продукти

Регулярні фізичні вправи, особливо кардіо- та силові тренування

Достатнє споживання води

Відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю

Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти чи стояти тривалий час

Не носіть білизну, що стягує та «коригує» фігуру, тісні колготки, легінси та штани

Також у боротьбі з целюлітом допоможуть косметичні процедури

Раніше ми писали, як позбутися целюліту в домашніх умовах. Більше про це читайте у новині.