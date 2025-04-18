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Причини появи целюліту: як усунути проблему
Найефективніший спосіб боротьби з целюлітом — використання комплексного підходу.
Целюліт — це поширена косметична проблема, яка характеризується нерівномірним рельєфом шкіри, що нагадує «апельсинову кірку». Він найчастіше проявляться на стегнах, сідницях та животі жінок.
Чому виникає целюліт
Причина №1
Він з’являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об’єм жирової тканини завеликий.
У чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок — смужки.
Сітка краще витримує тиск жирової тканини.
Також з віком у шкірі утворюється менше колагену — молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирову тканину ще гірше.
Причина №2
У межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир.
Наприклад, коли на клітини на стегнах і ногах діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жировій тканині молочних залоз він розкладається. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім.
Причина №3
Ще однією причиною целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак крово- та лімфопостачання.
Збільшення маси викликає в жировій тканині брак кисню, що призводить до спотворення структури жирової тканини.
У міру того, як прогресує целюліт, змінюється стан сполучної тканини довкола жирових клітин — так часточки стають більш помітними чи відчутними на дотик. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.
Тож з одного боку целюліт — це цілком фізіологічно. З іншого боку, якщо він пов’язаний з надлишковою вагою і є наслідком малорухливого способу життя, нездорового раціону чи неправильно підібраного одягу, то потрібно вжити заходів.
Як боротися з целюлітом
У боротьбі з ліквідацією косметичної проблеми можна використати наступні методи:
Варто дотримуватися збалансованого харчування, багатого на фрукти, овочі та цільнозернові продукти
Регулярні фізичні вправи, особливо кардіо- та силові тренування
Достатнє споживання води
Відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю
Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти чи стояти тривалий час
Не носіть білизну, що стягує та «коригує» фігуру, тісні колготки, легінси та штани
Також у боротьбі з целюлітом допоможуть косметичні процедури
Раніше ми писали, як позбутися целюліту в домашніх умовах. Більше про це читайте у новині.