Розпочався період городів та обробки дачних ділянок / © Pixabay

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Садіння картоплі — важливий етап для кожного городника, адже від вибору правильного часу та дати залежить урожайність.

2025 року Великдень святкуватиметься 20 квітня, і багато хто замислюється, чи варто садити картоплю до цього свята чи вже після нього.

Згідно з народними традиціями, у Великодню неділю не можна працювати на землі, тому садіння варто планувати на дні до або після свята.

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Орієнтуючись на місячний календар, сприятливими днями для садіння картоплі у квітні будуть 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 та 28 числа. У травні — 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26.

Отже, можна посадити картоплю до Великодня (14-15, 19 квітня) або вже після свята (23-24, 28 квітня, а також у травневі дати).

Чіткої дати насправді не існує. Однак є важливі умови, за яких цей овоч можна висаджувати в ґрунт. Річ у тім, що картопля не любить заморозків. Тож раннє садіння може занапастити весь урожай.

Температура під час садіння картоплі теж має значення. Вона має бути вже стабільною, не меншою за +14…+15 градусів. За таких умов картоплі буде в землі комфортно.

Раніше ми писали, як отримати великий урожай картоплі на городі та в контейнерах. Більше про це читайте у новині.