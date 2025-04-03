Начался период огородов и обработки дачных участков / © Pixabay

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Посадка картофеля — важный этап для каждого огородника, ведь от выбора правильного времени и даты зависит урожайность.

В 2025 году Пасха будет праздноваться 20 апреля, и многие задумываются, стоит ли сажать картошку до этого праздника или уже после него.

Согласно народным традициям, в Пасхальное воскресенье нельзя работать на земле, поэтому посадку следует планировать за несколько дней до или после праздника.

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Ориентируясь на лунный календарь, благоприятными днями для посадки картофеля в апреле будут 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 и 28 числа. В мае — 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26.

Итак, можно посадить картофель до Пасхи (14-15, 19 апреля) или уже после праздника (23-24, 28 апреля, а также в майские даты).

Четкой даты на самом деле не существует. Однако есть важные условия, при которых этот овощ можно высаживать в почву. Дело в том, что картофель не любит заморозки. Так что ранняя посадка может погубить весь урожай.

Температура при посадке картофеля тоже имеет значение. Она должна быть уже стабильной, не менее +14…+15 градусов. В таких условиях картофелю будет в земле комфортно.

Ранее мы писали, как получить большой урожай картофеля на огороде и в контейнерах. Больше об этом читайте в новости.