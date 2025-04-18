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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Тирамису "Рафаэлло": рецепт вкусного десерта

В мире сладостей существуют те, которые всегда вызывают восхищение — не только из-за вкуса, но и благодаря своей легкости, нежной текстуре и эстетическому облику. Одним из таких изысканных десертов является тирамису — итальянская классика, с годами получившая множество новых интерпретаций.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тирамису "Рафаэлло"

Тирамису "Рафаэлло" / © Credits

Одна из самых интересных вариаций — тирамису Рафаэлло, вдохновленное известными конфетами с кокосом и миндалем. Этот десерт не содержит сырых яиц, готовится очень быстро и не требует выпечки — идеальный вариант для домашнего чаепития или романтического ужина.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Valeria Veligura и он сразу покорил сердца подписчиков — нежный крем, кокосовая стружка, кусочки конфет, ароматное печенье «Савоярди» — все это создает настоящую симфонию вкуса.

Ингредиенты

  • Печенье «Савоярди» 100 г (примерно 10–12 штук)

  • Молоко (обычное или кокосовое) 125 мл

  • Сыр маскарпоне или крем-творог 250 г

  • Сливки (обычные или кокосовые) 250 мл

  • Сгущенка (обычное или кокосовое) 100 мл

  • Конфеты Raffaello 10 штук (примерно 100 г)

  • Кокосовая стружка 25 г

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте маскарпоне (или крем-сыр), охлажденные сливки и сгущенку миксером до образования густой, воздушной массы. Консистенция должна быть стойкой, но мягкой.

  2. Измельчите конфеты Raffaello (можно вручную или в блендере), добавьте в крем вместе с кокосовой стружкой. Осторожно перемешайте лопаткой до однородности.

  3. Каждое печенье быстро погружайте в холодное молоко, выкладывайте в форму в один ровный слой.

  4. Нанесите половину крема поверх печенья, разровняйте. Повторите это со вторым слоем печенья и крема. Верхний слой должен быть совершенно гладким.

  5. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь. За это время десерт хорошо пропитается, а крем стабилизируется.

  6. Непосредственно перед подачей украсьте десерт кокосовой стружкой, половинками Raffaello, молотым миндалем или белым шоколадом.

Советы:

  • Вместо печенья «Савоярди» подойдут любые легкие бисквиты или песочное печенье, однако оригинальный вариант лучше держит форму.

  • Готовый десерт хранится в холодильнике до 3 дней, но самым вкусным он именно на следующий день после приготовления.

Тирамису «Рафаэлло» — это нежность, аромат кокоса и немного сказки в каждой ложке. Если вы ищете десерт, который легко готовить и невозможно забыть, этот рецепт для вас. Попробуйте и убедитесь сами, что иногда лучшее скрывается в простоте.

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