Тирамису "Рафаэлло": рецепт вкусного десерта

Тирамису "Рафаэлло" / © Credits

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Одна из самых интересных вариаций — тирамису Рафаэлло, вдохновленное известными конфетами с кокосом и миндалем. Этот десерт не содержит сырых яиц, готовится очень быстро и не требует выпечки — идеальный вариант для домашнего чаепития или романтического ужина.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Valeria Veligura и он сразу покорил сердца подписчиков — нежный крем, кокосовая стружка, кусочки конфет, ароматное печенье «Савоярди» — все это создает настоящую симфонию вкуса.

Ингредиенты

Печенье «Савоярди» 100 г (примерно 10–12 штук)

Молоко (обычное или кокосовое) 125 мл

Сыр маскарпоне или крем-творог 250 г

Сливки (обычные или кокосовые) 250 мл

Сгущенка (обычное или кокосовое) 100 мл

Конфеты Raffaello 10 штук (примерно 100 г)

Кокосовая стружка 25 г

Приготовление

В глубокой миске взбейте маскарпоне (или крем-сыр), охлажденные сливки и сгущенку миксером до образования густой, воздушной массы. Консистенция должна быть стойкой, но мягкой. Измельчите конфеты Raffaello (можно вручную или в блендере), добавьте в крем вместе с кокосовой стружкой. Осторожно перемешайте лопаткой до однородности. Каждое печенье быстро погружайте в холодное молоко, выкладывайте в форму в один ровный слой. Нанесите половину крема поверх печенья, разровняйте. Повторите это со вторым слоем печенья и крема. Верхний слой должен быть совершенно гладким. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь. За это время десерт хорошо пропитается, а крем стабилизируется. Непосредственно перед подачей украсьте десерт кокосовой стружкой, половинками Raffaello, молотым миндалем или белым шоколадом.

Советы:

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Вместо печенья «Савоярди» подойдут любые легкие бисквиты или песочное печенье, однако оригинальный вариант лучше держит форму.

Готовый десерт хранится в холодильнике до 3 дней, но самым вкусным он именно на следующий день после приготовления.

Тирамису «Рафаэлло» — это нежность, аромат кокоса и немного сказки в каждой ложке. Если вы ищете десерт, который легко готовить и невозможно забыть, этот рецепт для вас. Попробуйте и убедитесь сами, что иногда лучшее скрывается в простоте.