Яке запитання ставить Ілон Макс на співбесіді, щоб виявити брехуна

Щоб потрапити на роботу до Маска, потрібно відповісти на одне запитання

Мільярдер Ілон Маск розповів, яке важливе запитання він ставить під час кожної співбесіди, щоб перевірити чесність людей.

Можна з упевненістю сказати, що засновник таких великих, відомих компаній, як PayPal, Tesla та SpaceX, який провів співбесіди з тисячами кандидатів, дещо знає про ведення бізнесу та розуміється в людях.

Замість того, щоб звертати увагу на освіту абітурієнта, зосереджуватися на його кваліфікації. його якостях, Маск запитує лише про одне.

Просячи кандидата розповісти «історію його кар’єри», Маск запитує: «З якими найскладнішими проблемами ви мали справу і як ви з ними справлялися», які рішення приймали "в ключових точках переходу"?

Але чому це головне питання таке важливе для Маска? На думку мільярдера, цього питання «зазвичай достатньо», щоб оцінити кандидатів, виявити, чи брешуть вони, чи ні.

Маск продовжує: «Я справді шукаю докази виняткової здатності, що кандидати зіткнулися зі складними проблемами та подолали їх, що якщо були досягнення, за них відповідали саме вони.

На думку Макса, зазвичай люди, яким «довелося боротися з проблемою, дійсно розуміють це і не забувають». Таким чином можна виявити брехуна, «ви можете поставити їм дуже детальні запитання про це, і вони знатимуть відповідь, тоді як особа, яка насправді не відповідальна за це досягнення, не знатиме подробиць».