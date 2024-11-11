Какой вопрос задает Илон Макс на собеседовании, чтобы обнаружить лжеца

Чтобы попасть на работу в Маску, нужно ответить на один вопрос

Миллиардер Илон Маск рассказал, какой важный вопрос он задает во время каждого собеседования, чтобы проверить честность людей.

Можно с уверенностью сказать, что основатель таких крупных, известных компаний, как PayPal, Tesla и SpaceX, который провел собеседования с тысячами кандидатов, знает о ведении бизнеса и разбирается в людях.

Вместо того чтобы обращать внимание на образование абитуриента, сосредотачиваться на его квалификации, других качествах, Маск спрашивает только об одном.

Прося кандидата рассказать "историю его карьеры", Маск спрашивает: "С какими сложными проблемами вы имели дело и как вы с ними справлялись", какие решения принимали "в ключевых точках перехода"?

Почему этот главный вопрос так важен для Маска? По мнению миллиардера, этого вопроса «обычно достаточно», чтобы оценить кандидатов, выявить, врут ли они или нет.

Маск продолжает: «Я действительно ищу доказательства исключительной способности, что кандидаты столкнулись со сложными проблемами и преодолели их, что если были достижения, за них отвечали именно они.

По мнению Макса, обычно люди, которым "пришлось бороться с проблемой, действительно понимают это и не забывают". Таким образом, можно обнаружить лжеца, «вы можете задать им очень подробные вопросы об этом, и они будут знать ответ, тогда как лицо, которое на самом деле не ответственно за это достижение, не будет знать подробностей».