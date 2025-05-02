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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Приварили сарай на танк": поблизу Куп’янська росіяни вигадали броньованого монстра

Цей сарай, за задумом окупантів, не просто має захищати від FPV-дронів, а ще й слугує відділенням для піхоти.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Окупанти приварили сарай на танк

Окупанти приварили сарай на танк / © скриншот з відео

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності 77-ї бригади, ворог накопичує сили й техніку, щоб компенсувати втрати, яких зазнав під час боїв минулого місяця. Наразі вони готуються поновити штурми.

Про це в ефірі Армія TV розповів Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.

За його словами, зараз основною роботою бригади є виявлення цілей, знищення ворожих укріплень і вогневих засобів. Інколи ці вогневі засоби, зазначає Віктор Петрович, набувають просто фантастичних форм. Все через «смєкалочку» окупантів.

«Приварили сарай на танк. Зазвичай це мангали, які мають захищати від FPV. А вони приварили просто сарай, який не просто має захищати, а ще й слугує таким відділенням для піхоти. Зверху наварили, прибравши башту танка взагалі. Оце з таких останніх „ноу-хау“. Раніше бачили ці монструозні танки, але щоб зовсім зняли з нього башту і наварили відділення для піхоти, це було таке в новинку», — розповів військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади.

Нагадаємо, у російських окупантів на фронті є спеціалізовані екіпажі для збивання безпілотників. Зокрема, армія РФ на танках використовує сітку, через яку уразити важку техніку дроном стає дуже складно. Так звані «мангали» на танках виявилися дуже ефективними — через них важку техніку не може повноцінно уразити FPV-дрон.

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