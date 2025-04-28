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- Війна
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Унікальна спецоперація: оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону
Нашим бійцям вдалося вийти з небезпеки.
Оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону. Це унікальна спецоперація.
Про це повідомляє ДПСУ.
Як зазначається, прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.
“Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій”, — йдеться у повідомленні.
Раніше оператори БПЛА окремого загону "Тайфун" показали результати недавніх бойових вильотів на Покровському напрямі. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі цього підрозділу. На опублікованих кадрах видно, що українські дрони знищили три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою, дев'ять піхотинців та техніку в укритті.