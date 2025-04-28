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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Унікальна спецоперація: оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону

Нашим бійцям вдалося вийти з небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Оператор дрона

Оператор дрона

Оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону. Це унікальна спецоперація.

Про це повідомляє ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

“Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій”, — йдеться у повідомленні.

Раніше оператори БПЛА окремого загону "Тайфун" показали результати недавніх бойових вильотів на Покровському напрямі. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі цього підрозділу. На опублікованих кадрах видно, що українські дрони знищили три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою, дев'ять піхотинців та техніку в укритті.

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