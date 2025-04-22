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Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС: новая затея "друга Путина"
На референдуме в Венгрии Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС и агитировал венгров поступать так же.
Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал на им же инициированном референдуме против членства Украины в Евросоюзе.
Об этом венгерский «друг Путина» написал на своей странице в Facebook.
«Брюссель и партия „Тиса“ (оппозиционная к Орбану венгерская политическая сила — Ред.) поддерживают вступление Украины в ЕС. Это разрушит венгерскую экономику. Давайте не позволим им решать наше будущее через нашу голову! Референдум — 2025 год. Я уже проголосовал», — написал Орбан.
На одном из опубликованных премьером фото видно, что Орбан поставил отметку в графе «против» на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в ЕС.
Напомним, что правительство Венгрии в письменном виде призвало своих граждан голосовать против вступления Украины в ЕС на местном референдуме.